ASSE : A combien s’élève la fortune de la famille Desjoyaux qui lorgnerait sur le club ?

Un géant de la piscine à la tête de l’ASSE ?

L’AS Saint-Etienne est à vendre, confidence faite par les deux actionnaires du club, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, dans une lettre ouverte partagée ce mercredi, ils indiquent leur volonté de passer la main, à d’autres investisseurs. Et selon le bien informé Mohamed Toubache-Ter sur Twitter, la famille Desjoyaux serait candidate au rachat, accompagnée d’un ancien joueur professionnel au poste de directeur général, ainsi qu’un ex Stéphanois dans l’organigramme. Mais est-ce que ce potentiel acheteur a les « reins solides » ? En tout cas, l’entreprise familiale centrée sur le business de la piscine, ne cesse de faire grimper son chiffre d’affaire au fur et à mesure des années.

La famille Desjoyaux à la tête d’une entreprise en progression

« Piscines Desjoyaux » est une marque familiale et familière des réclames commerciales. Elle comptait 240 salariés en 2015 au siège, et des milliers de collaborateurs dans le monde. La marque est présente dans 80 pays du monde, et son chiffre d’affaire progresse ; + 17%, entre 2019 et 2020, à 107 millions d’euros. Jean-Louis Desjoyaux veille à la tête de la société, depuis la disparition de son père, en 2015, le fondateur du groupe. La fortune de la famille était estimée en 2008 par le magazine, Lyon Capitale, à 73 millions d’euros. Elle a probablement gonflé depuis, mais pas au point de prétendre entrer au classement des 500 fortunes de France, du magazine Challenges ; en 2020 le minima était de 150 millions d’euros.

La Famille Desjoyaux… #ASSE Un ancien joueur stéphanois dans le projet ainsi qu’un ancien joueur professionnel au poste de DS… en tout cas, ça bouge fortement !! #VenteASSE #PiscinesDesjoyaux pic.twitter.com/4FIijGBVVN — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) April 14, 2021

Un repreneur local et supporter de l’ASSE

Le siège sociale de « Piscines Desjoyaux » est situé à La Fouillouse, dans le département de la Loire. Seulement 13 km, le sépare du stade de l’AS Saint-Etienne, Geoffroy-Guichard. Fondé en 1966, le groupe conserve un vrai esprit familial ; enfants et petits-enfants du fondateur entrant dans l’organigramme. Jean-Louis Desjoyaux, le PDG du groupe, le dit sur le site internet de son entreprise, il a l’ASSE en passion : « J’ai toujours été un fervent supporter des Verts. Dans mon bureau, j’ai une photo qui date de 1963 ur laquelle je pose aux côtés de Jean Snella et de Rachid Mekhloufi, à l’époque capitaine des Verts. J’ai moi-même joué en pupille à l’ASSE. Aujourd’hui, je suis toujours un fervent supporter des Verts et j’assiste régulièrement à des matchs ». Est-ce assez pour justifier son intérêt pour le club ?