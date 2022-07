ASSE : A nouvelle signature nouvel habillage pour le bus des Verts

Le bus qui transporte l’ASSE a fait peau neuve.

Qui dit nouvelle signature de marque et nouveau logo du club, dit forcément changement profond de tous les supports de communication. Tous, même les plus volumineux, à l’exemple ici du nouvel habillage opéré sur le bus qui transporte les joueurs de l’ASSE. Depuis le 1er juillet et le changement d’équipementier, avec Hummel pour habiller les membres du collectif stéphanois, le nouveau logo est en vigueur.

Nouveau logo, nouvelle signature, nouvel habillage du bus de l’ASSE

Le voilà désormais largement présent, sur la carrosserie de l’appareil ; planté en énorme à l’arrière sur les flanc et plus discret à l’avant. « Vert et fier », la nouvelle signature de l’AS Saint-Etienne y est aussi visible, en lettres de la couleur de l’or. Elle remplace la précédente baseline, déjà elle aussi inscrite en doré : « Pour l’amour des Verts », qui a donc vécu son temps.

Kéolis, partenaire des Verts, fournit l’appareil au club

C’est le groupe Keolis spécialisé dans les transports publics qui fournit, depuis plusieurs saisons, le bus qui transporte les joueurs et le staff de l’ASSE, sur les routes du pays, quand le collectif des Verts est en déplacement.