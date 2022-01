ASSE : Ça coûte combien de recruter Serhou Guirassy (Stade Rennais) ?

Serhou Guirassy serait dans le viseur de l’ASSE.

L’ASSE est l’une des équipes les plus actives, de la Ligue 1, durant ce mercato hivernal. Et si l’on en croit les informations de 90 Football, le club stéphanois compte encore animer le marché des transferts. L’actuel dernier de Ligue 1 serait intéressé par Serhou Guirassy, qui ronge son frein dans un statut de remplaçant sur le banc du Stade Rennais. Mais est-ce une piste crédible pour les Verts ? En prêt, peut-être pas un transfert sec.

Serhou Guirassy pour renforcer l’attaque de l’ASSE ?

Même si, arrivé du côté de Rennes contre 15 millions d’euros, durant l’été 2020, le joueur de 25 ans a vu sa valeur marchande chuter. Le portail web allemand Transfermarkt l’estime, en ce début d’année, à 9 millions d’euros. C’est six de moins qu’il y a un an et demi. L’Observatoire du football (CIES), quant à lui, valorise l’attaquant entre 10 et 15 millions d’euros. Ce sont des sommes trop élevée, pour Sainté.

Un salaire élevé pour le joueur rennais

Alors plutôt un prêt. Sauf qu’émergeant à près de 200 000 euros brut mensuels, Serhou Guirassy justifie du salaire d’un top joueur du vestiaire stéphanois. Or, l’idéal pour les Verts serait de ne pas (trop) gonfler plus qu’elle ne l’est déjà, la masse salariale. A moins sinon d’un coup de main du Stade Rennais, s’il assume une partie du revenu de son joueur.

Émargeant à 200 000 euros brut mensuels,

le numéro 9 a dû se contenter de minutes en sortie de banc au Stade Rennais, cette saison. Il arrive à la trêve hivernal avec un bilan d’un seul but marqué en ayant pris part à 20 matchs (mais seulement 536 minutes disputées sur les 1800) . Un salaire plutôt imposant pour l’ASSE et qui pourrait venir mettre un frein aux possibles négociations.