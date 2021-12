ASSE : C’est quoi Fuchs Finance associé à Olivier Markarian ?

La course à la reprise de l’ASSE s’accentue, chaque candidat à la reprise fourbie ses armes.

Chacun leur tour, les candidats à la reprise de l’ASSE sortent de leur réserve et de la confidentialité, qui prévaut normalement, en pareille situation. Chacun veut séduire le public et les acteurs locaux, ce mercredi, c’est Olivier Markarian, qui s’exprime longuement, dans un entretien accordé à Bernard Lions, pour le journal L’Equipe.

Olivier Markarian détaille son projet pour l’ASSE

Markarian détaille son projet et énonce des partenaires, tout du moins un, du Luxembourg, du nom de Fuchs Finance. Ce fonds, gestionnaire de fortunes, porte le nom de son fondateur, Jean Fuchs. Il a créé, en 2000, Fuchs & Associés Finance, selon le journal financier Agefi, au capital de 620 000 euros, en collaboration avec Dexia Asset Management Luxembourg.

Fuchs Finance, gestionnaire de fortune basé au Luxembourg

« Le groupe Fuchs compte aujourd’hui plus de 150 experts à Luxembourg, Bruxelles et Genève issus des plus grandes institutions financières », écrit le groupe sur son site officiel. Il est actif sur les secteurs de la gestion de fortune, le courtage en assurances, les salles des marchés, le « family office », et l’activité de société de gestion de fonds. « Notre société est un PSF-Gérant de fortune comme il en existe environ 60 à Luxembourg. Ces gérants de fortune représentent environ 10% de l’activité de Private Banking de la Place », détaillait Jean Fuchs, dans un entretien accordé à Paperjam, en 2005, ce dernier estimant à l’époque, « au milliard d’euros », le cumul des actifs.

La caution financière pour le projet de reprise des Verts

Dans son interview donnée à L’Equipe, ce mercredi, Olivier Markarian explique, à propos des fonds pour le rachat de l’ASSE, qu’ils viennent, « de Stéphanois, mais aussi de Canadiens et de Suisses. On s’est associés avec Fuchs, une société du Luxembourg qui est loin d’être un « Mickey » de la finance. Fuchs sert de véhicule financier et d’interlocuteur avec KPMG », le cabinet international de conseil et d’audit financier, qui gère les dossiers des repreneurs déclarés.