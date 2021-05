ASSE : Chiffre d’affaire, bénéfice… Les chiffres comptables de la saison 2020

Avec une fin de saison avortée, l’ASSE a perdu gros financièrement, en 2020. Mais le départ de Fofana a totalement changé le résultat comptable.

Heureusement, il y a le trading. Avec des cessions records pour les Verts, de Saliba à Arsenal ou plus récemment de Fofana à Leicester pour près de 35 M€. Sans quoi, l’ASSE aurait terminé son exercice 2020 avec un déficit comptable, dont les raisons tiennent ici en quelques mots : Covid et ses effets sur le championnat finalement arrêté, et résultats sportifs médiocres.

Une saison 2020 finalement bénéficiaire grâce au trading

Au bilan donc, Saint-Etienne a terminé sa saison 2020 avec un léger bénéfice, de 133 148 euros. Dû, vous l’aurez compris, aux ventes de joueurs, pour un montant total et exact des indemnités de transfert, de 43,919 millions d’euros. Sinon les revenus ont tous baissé d’un exercice à un autre. En 2020, l’AS Saint-Etienne a généré un chiffre d’affaire de l’activité opérationnelle (donc sans le trading), de 38 100 832 euros, quasiment moitié inférieur au bilan 2019.

Des revenus de l’opérationnel qui ont fortement chuté pour l’ASSE

Le manque à gagner des matches non joués et le classement sportifs des Verts justifient notamment une baisse importante des droits de l’audiovisuel, à 22,871 millions en 2020, contre 42 millions, un an plus tôt. Au dernier bilan la billetterie (et abonnements inclus) rapporte 5,3 millions et les recettes commerciales, avec le sponsoring, 8,9 millions. Au 30 juin 2020, le club stéphanois comptait 60 salariés (hors footballeurs et staff), dont 7 cadres et 53 employés.