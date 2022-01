ASSE : Combien ça coûterait de recruter Colin Dagba (PSG) ?

L’ASSE lorgne le PSG pour se renforcer derrière.

A 23 ans, le temps presse pour Colin Dagba tenu à un temps de jeu réduit au PSG, par la faute des blessures et de la concurrence accrue cette saison, au poste de latéral droit, avec l’arrivée de Achraf Hakimi. Dans ce contexte, le défenseur pourrait partir cet hiver, en échange d’un challenge sportif taillé pour lui. Ce pourrait être l’ASSE, où la mission de maintenir le club dans l’élite est la priorité. Sur le plateau de L’Equipe du soir, ce dernier jour de 2021, il en était notamment question.

L’ASSE regarde du côté du PSG pour se renforcer

Bien évidemment qu’il est ici question d’un transfert sous la forme d’un prêt. Et uniquement pour les Verts qui n’ont clairement pas sinon, les moyens de ces ambitions. C’est que Colin Dagba est valorisé a minima, à 8 millions d’euros par Transfermarkt et plus, de 10 à 15 millions d’euros, du côté de l’Observatoire du football. Comme il joue moins cette saison (2 matchs contre trente la précédente), sa cote est donnée partout à la baisse.

L’ASSE suivrait à priori Colin #Dagba (PSG, arrière droit, 🇨🇵). Le joueur de 23 ans a été très peu utilisé en cette première partie de saison. Via Arnaud Hermant dans @lequipedusoir #ASSE pic.twitter.com/eaBYlTlGBZ — Sainté Inside (@SainteInside) December 31, 2021

Colin Dagba est sous contrat jusqu’en 2024

Le Paris Saint-Germain a prolongé son latéral droit, en 2019 pour cinq saisons supplémentaires. Comprendre qu’il reste deux saisons et demi dans l’étude de sa valorisation sur le mercato, d’ici à la fin de son contrat au 30 juin 2024. Son salaire est estimé plus ou moins proche du millions d’euros brut annuels, avec les primes incluses. C’est ce que l’AS Saint-Etienne devrait logiquement prendre à sa charge, si le joueur est prêté. Formé à Boulogne, puis au PSG depuis sa majorité, Colin Dagba n’a rien connu d’autre que le club de la capitale, chez les professionnels.