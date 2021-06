ASSE : Combien vaut désormais Etienne Green sur le mercato ?

A plus de 4 millions d’euros, l’estimation d’Etienne Green sur le marché des transferts.

Révélation de la saison achevée, dans les buts de l’AS Saint-Etienne, Etienne Green est désormais coté sur le marché des transferts. On dit, « désormais », car jusqu’à très récemment, il n’avait pas de valorisation donnée, par les chercheurs du Centre international d’étude du sport (CIES). Son profil était encore trop méconnu et son éclosion trop soudaine, pour qu’il soit sujet à estimation.

Etienne Green, révélation de la fin de saison

La belle histoire d’Etienne Green, le bien nommé chez les Verts, a débuté un jour d’avril dans un match de l’ASSE face à Nîmes. Un penalty sauvé et un clean sheet assuré pour sa première dans les buts d’un club professionnel ont lancé sa carrière. Moins d’un an après la signature de son premier contrat professionnel, en juin 2020, il a été prolongé au printemps, jusqu’en 2024.

Prolongé par l’ASSE et désormais valorisé sur le marché

Cela faisant qu’il est donc depuis peu, valorisé sur le marché des transferts, à 3,5 millions d’euros, par Transfermarkt et plus, de 4 à 7 millions, du côté du CIES, pour un gardien qui n’a découvert le grand monde du football, que le 4 avril dernier. Dans la même saison 2020-21, l’AS Saint-Etienne s’est séparée d’un monument, en la personne de Stéphane Ruffier, licencié, mais elle a trouvé la relève interne, grâce à son joueur de 20 ans, né en Angleterre avant de venir en France, gamin, qui était presque prédestiné, à joueur pour le club du Forez, qu’il fréquente depuis plus de dix ans.