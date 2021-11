ASSE : Combien vaut Joris Gnagnon sur le mercato ?

Joris Gnagnon bientôt de retour en Ligue 1.

Un premier renfort pour les Verts de l’ASSE ? Rassurée par le passage, finalement sans contrainte imposée, devant la DNCG, la direction du club envisage de se renforcer cet hiver. Et ce, sans même attendre l’ouverture du mercato, puisque serait en approche le défenseur Joris Gnagnon, présentement libre contractuellement. Libre, donc sans valeur sur le marché.

Joris Gnagnon serait sur le point de rejoindre l’ASSE

Ça reviendra, pour le défenseur central de 24 ans, à compter du moment où il paraphera son contrat avec les Verts. Selon L’Equipe ce samedi matin, ce serait déjà fait, Saint-Etienne ne l’a pas encore officialisé. La durée du bail influera sur la valorisation du joueur. Lequel a été recruté par Séville depuis Rennes, son club formateur, pour 15 millions d’euros (bonus compris), en 2018. Les Andalous l’ont depuis libéré de son contrat, au mois de septembre dernier.

Remercié avant la fin de son contrat par le FC Séville

Il était sous contrat jusqu’en 2023, mais depuis deux ans, sa cote baissait régulièrement sur le marché. De Transfermarkt à l’Observatoire du football (CIES), il est passé d’une estimation proche de la quinzaine de millions d’euros, à moins de cinq, depuis le début de cette année 2021. Et jusqu’au mois dernier et son départ de Séville. Aujourd’hui encore, Transfermarkt l’estime à 1,2 millions d’euros, et il ne devrait pas être beaucoup plus du CIES, quand le joueur aura un nouveau contrat.

Un joueur et un club à la relance, bonne ou mauvaise idée ?

Joris Gnagnon était pourtant promis à une carrière brillante et internationale. Il a souvent été associé à l’OM, sans que l’on ne sache à quel degré se portait l’intérêt. Des difficultés à se maintenir en poids de forme seraient à l’origine de son départ de Séville. Joris Gnagnon est à la relance et ça tombe bien pour lui, puisque Saint-Etienne, aussi. Puissent les deux s’entendre pour se redresser mutuellement.