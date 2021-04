ASSE : Combien vaut Saïdou Sow sur le mercato ?

Pas encore très bankable, mais Saïdou Sow pourrait le devenir.

Saïdou Sow a participé à 12 rencontres de Ligue 1, sous le maillot de l’AS Saint-Etienne. Formé au club, le jeune joueur de 18 ans, a montré des très belles qualités au poste de défenseur central. Natif de région parisienne, il rejoint le Forez en 2016, pour intégrer l’équipe U15. Il a récemment signé son premier contrat professionnel en début de saison, une étape importante dans sa carrière, comme il le dit à travers un communiqué officiel , publié sur le site de l’ASSE : « Ce contrat n’est qu’une première étape. Il me reste encore beaucoup de travail à effectuer pour continuer ma progression »

La valeur de Saïdou Sow à l’ASSE

Après avoir disputé son premier match chez les professionnels, en octobre dernier face à Lens, Claude Puel, avait encensé son jeune joueur, en conférence de presse : « Pour un 1er match en pro, dans ces conditions, alors qu’il n’avait jamais joué avec la réserve, c’est très bien. Ça ne m’étonne pas par rapport à ce qu’il montre à l’entraînement. S’il continue sur sa lancée, on pourra compter sur lui. » Transfermarkt, évalue la valeur marchande de Saïdou Sow sur le mercato à 500 000 euros, alors que l’Observatoire du Football l’estime entre 2 et 4 millions d’euros. Il vaut sûrement plus dans l’esprit de ses dirigeants, porté par la cession record de Wesley Fofana, au même poste, il y a un an.

Les Verts veulent le prolonger

Au moment de parapher son premier contrat professionnel, il a signé trois saisons, soit jusqu’en 2023. De par son âge et son expérience, il devrait avoir l’un des plus petits salaires de l’effectif des Verts. D’après L’Equipe, les dirigeants stéphanois aimeraient prolonger le Guinéen d’origine. Selon le quotidien sportif, ils seraient prêts à renouveler son bail d’une durée de trois ans, jusqu’en 2026, un accord définitif aurait même était trouvé entre les différentes parties. Une bonne chose pour le défenseur central, qui sera accompagné dans sa progression par Claude Puel, entraîneur reconnu pour lancer régulièrement les jeunes dans le grand bain.