ASSE, FC Lorient : Combien vaut désormais Léo Pétrot sur le mercato ?

Parcours singulier que celui de Léo Pétrot, poussé dehors par l’ASSE, il tient sa place au plus haut niveau avec le FC Lorient.

La carrière de Léo Pétrot est un clin d’oeil au destin, parfois capricieux. Formé à l’ASSE, le défenseur central n’a pas su s’imposer chez les Verts, et part, à la fin de son contrat, du côté d’Andrézieux, club de National 2, en juillet 2019. Deux ans plus tard, le Français traverse le pays, pour rejoindre le FC Lorient. Un choix de carrière qui lui réussit, car, en l’espace de même pas une saison, sa cote sur le marché des transferts a plus que doublé, passant de 300 000 euros à 1 M€, selon Transfermarkt. L’Observatoire du football (CIES) l’estime entre 2 et 4 M€, de son côté.

Formé à l’ASSE, Léo Pétrot est sous contrat avec le FC Lorient

Ses bonnes performances sur le terrain permettent aux Merlus de croire au maintien, sur cette fin de saison 2021-2022. Pour la deuxième année consécutive, le FCL devra se battre jusqu’à la fin pour éviter la deuxième division. Le défenseur central pourra répondre présent, lui qui a signé un contrat de deux ans, le menant jusqu’en juin 2023. A 24 ans, il découvre pour la première fois le championnat de Ligue 1.

Le défenseur central a su saisir sa chance avec les Merlus

Léo Pétrot vit une saison pour le moins surprenante. Arrivé libre au FC Lorient durant le dernier mercato estival, le défenseur central devait passer 2021-2022 du côté de la réserve, en National 2. Même si ce fut le cas pendant un court moment, le joueur a su s’imposer dans le collectif de Christophe Pélissier, et ce, malgré l’arrivée estivale de Moritz Jenz, en provenance de Lausanne-Sport, pour 3,5 M€. Le numéro 19 du FCL espère pouvoir aider son nouveau club à se maintenir en Ligue 1.