ASSE, FCGB, ESTAC… Qui va descendre en Ligue 2 selon les bookmakers ?

Chez les bookmakers de France, ils sont sept plus menacés par le spectre de la relégation.

La Ligue 1 a disputé son premier quart, tout reste bien sûr encore à faire, mais les premières tendances se dessinent, vers le haut du tableau, des clubs qui joueront le podium ou les places européennes. Et inversement en bas de classement, entre les équipes qui vont lutter jusqu’au bout, pour ne pas descendre en Ligue 2.

Les bookmakers voient l’ESTAC, Metz et Brest descendre

A l’aube de la 10e journée, les bookmakers ont un avis qui, globalement, se retrouve d’un opérateur à un autre. Pour résumer simplement les choses, ils concentrent le match pour le maintien, à désormais sept équipes et des cotes de descentes, comprises entre 2,25 et 4. La formation la plus menacée est le promu ESTAC Troyes. C’est vrai chez tous les bookmakers de France, qui s’intéressent à ce marché.

C’est chaud aussi pour les Girondins, l’ASSE ou Clermont

Derrière, Brest et Metz font aussi l’unanimité, à 2,75 contre un, la cote moyenne pour qu’il descendent. Tandis qu’après eux, c’est plus incertain, mais les Girondins de Bordeaux ont un indice de confiance plus faible (cote à 3), que l’ASSE ou le Clermont Foot (3,25 contre un), qui s’ajoutent en suivant. A 4, le Stade de Reims est le club qui, dans cette course, semble le plus à l’abri. Toutes les autres formations de la Ligue 1, sont ensuite a minima, à la cote plus lointaine de 8.