ASSE, FCGB, FC Metz: Ce que les clubs de la Ligue 2 ont dépensé sur ce mercato

Hormis les clubs relégués, peu ont payé des indemnités en Ligue 2, sur ce mercato.

Le mercato est officiellement clos en France, et cela vaut pour la Ligue 1 mais aussi pour la Ligue 2. Il sont peu finalement, les clubs de l’antichambre de l’élite à avoir dépensé cet été. Seules huit formations ont payé des indemnités de transfert. Parmi elles, il y a les trois reléguées, à savoir les Girondins de Bordeaux, l’ASSE et le FC Metz.

Les Girondins de Bordeaux ont le plus dépensé devant l’ASSE et le FC Metz

En cumulant, les clubs de Ligue 2 ont lâché un peu moins de 16 millions d’euros sur ce mercato, 15,926 M€ exactement. C’est un peu plus que le montant du transfert de Renato Sanches au PSG ou celui de Minamino à Monaco (15 M€ tous les deux). Parmi les 20 pensionnaires du championnat, 8 ont acheté ou payé des indemnités cet été. En tête, les Girondins de Bordeaux ont dépensé 7 millions d’euros dans des opérations anticipées. Le club bordelais a en effet levé les options d’achat d’Albert Elis (6 M€ à Boavista) et de Danylo Ignatenko (1 M€ au Shakhtar Donetsk). L’AS Saint-Étienne a dépensé moitié moins que son homologue aquitain mais figure tout de même à la deuxième place. Les stéphanois ont payé 3,1 M€ pour recruter quatre joueurs: les ex-lorientais Pétrot (25 ans) et Monconduit (31 ans), l’attaquant Ibrahima Wadji (ex-Qarabag) et le milieu Bouchouari (20 ans) en deuxième division néerlandaise. Quant au FC Metz, les Grenats ont déboursé 600 000 euros pour le transfert de l’Ivoirien Koffi Kouao, en provenance de Vizela, au Portugal.

12 clubs de Ligue 2 n’ont pas dépensé sur ce mercato

Amiens figure sur le podium des clubs les plus dépensiers de Ligue 2, avec l’arrivée de l’attaquant Aliou Badji contre 1,8 M€. Le Paris FC a attiré l’ancien lorientais Hamel (1 M€) et l’ancien bastiais Le Cardinal (600 000 €), tandis que l’En Avant Guingamp a recruté Gaëtan Courtet (33 ans) à Ajaccio pour 600 000 € également. Caen et Pau sont les deux autres équipes à avoir investi pendant le mercato estival. Cela signifie que 12 n’ont pas payé d’indemnité mais ces clubs se sont tout de même renforcés, via l’arrivée de joueurs libres de tout contrat ou des prêts, comme celui du gardien brestois Gautier Larsonneur, à Valenciennes.

Ce que les clubs de la Ligue 2 ont dépensé sur ce mercato

FC Girondins de Bordeaux = 7 M€

AS Saint-Étienne = 3,1 M€

Amiens SC = 1,8 M€

Paris FC = 1,6 M€

SM Caen = 1,2 M€

FC Metz = 0,6 M€

EA Guingamp = 0,6 M€

Pau FC = 0,03 M€

Dijon FCO = –

Le Havre AC = –

FC Sochaux = –

Nîmes Olympique = –

Chamois Niortais = –

Valenciennes FC = –

SC Bastia = –

Grenoble Foot = –

Rodez = –

Quevilly-Rouen = –

Stade Lavallois = –

FC Annecy = –