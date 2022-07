Classement des budgets de la Ligue 2 saison 2022-2023

ASSE, FCGB, FC Metz : Les budgets de la Ligue 2 saison 2022-2023

C’est reparti pour une saison de Ligue 2, déjà singulière avant même son commencement.

Quel long feuilleton que celui du faux-vrai maintien des Girondins de Bordeaux en Ligue 2, initialement rétrogradés en National par la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG), avant que le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) suivi de la Fédération française de football (FFF), n’assure au club marine sa présence dans l’antichambre de l’élite… A trois jours de la reprise.

Girondins de Bordeaux, ASSE et FC Metz dominent sur les budgets

Et forcément que tout ca grabuge perturbe déjà le bon déroulement de la saison 2022-2023. Et qu’en la circonstance, il est bien difficile d’appréhender la marge financière du club au scapulaire et ce qu’il prévoit de budgeter pour remplir son année sportive. Néanmoins, le directeur général, Thomas Jacquemier, évoquait récemment en conférence presse, « un budget de financement (en L2, ndlr) de 40 millions d’euros, nous sommes venus avec 100% de ces 40 millions », qui devait donc servir de base.

Le budget le plus chiche de la saison dernière a perdu sa place

Cela ferait de Bordeaux le club le « plus riche » du plateau, en marquant bien évidemment sur les guillemets, en la circonstance. Et globalement – et logiquement – les clubs venants de la Ligue 1, l’ASSE et le FC Metz en plus du FCGB, qui revendiquent les budgets les plus élevés. Ça n’est toutefois pas gage de succès sportif ; rares ont été les clubs qui sont parvenus à remonter directement, ces dernières années. En revanche, l’USL Dunkerque, aux moyens les plus modestes la saison dernière, a perdu sa place à ce niveau.

EAG et Nîmes Olympique proches du budget moyen de la Ligue 2 2022-2023

En moyenne cette saison, les clubs de la Ligue 2 ont un budget d’une douzaine de millions d’euros, comme équivalence proche, de l’En Avant Guingamp ou du Nîmes Olympique. Plus ou moins, selon le prévisionnel des Girondins de Bordeaux. Découvrez le classement complet des budgets de la Ligue 2 saison 2022-2023, en page suivante.

Classement des budgets de la Ligue 2 saison 2022-2023

Club Budget 2022-2023 Girondins de Bordeaux NC Saint-Etienne 30 M€ Paris FC 23 M€ FC Metz 20 M€