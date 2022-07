ASSE, FCGB: Que valent les collectifs de la Ligue 2 2022-2023 sur le mercato ?

Les effectifs clubs de la Ligue 2 cumulés, pèsent 440 millions d’euros sur le mercato.

La saison 2022-2023 de Ligue 2 reprend ses droits, ce week-end. L’occasion de dresser un classement des effectifs selon leur valeur marchande sur ce mercato. À l’addition de tous, les 20 collectifs pèsent 440 millions d’euros. C’est plus que n’importe quel club de Ligue 1, à l’exception du PSG, qui valorise son effectif à plus de 930 M€. En moyenne, une équipe de l’antichambre de l’élite avoisine les 22 millions d’euros, soit l’équivalent de l’AC Ajaccio, qui possède l’effectif le moins cher de Ligue 1 cette saison.

L’ASSE et le FCGB parmi les collectifs les mieux valorisés

Après des années au plus haut niveau du football français, l’ASSE et les Girondins de Bordeaux ont été relégués en Ligue 2. Les deux clubs figurent naturellement parmi les effectifs les plus cotés, avec en tête les Verts (68,10 M€ de valeur totale). C’est logiquement très supérieur aux équipes qui grimpent du National, comme le Stade Lavallois, qui valorise son collectif 8 fois moins cher que celui de l’ASSE.

Un mois de mercato pour faire grimper la valeur de son effectif

À un mois de la clôture du mercato estival, il restera des occasions aux clubs de Ligue 2 pour se renforcer et faire gonfler leur valeur d’effectif. Tous, à l’exception peut-être de Bordeaux, fraichement confirmé parmi les vingts, et qui devra vendre certains de ses meilleurs éléments pour rebâtir un collectif taillé pour la Ligue 2.

La valeur sur le mercato des équipes de la Ligue 2, saison 2022-2023

Club Valeur marchande Moyenne par joueur Stade Lavallois 8,00 M€ O,33 M€ FC Annecy 9,25 M€ 0,38 M€ SC Bastia 9,73 M€ 0,40 M€ Pau FC 9,95 M€ 0,40 M€ Quevilly Rouen Métropole 10,40 M€ 0,41 M€