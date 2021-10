ASSE : La valorisation de Lucas Gourna-Douath explose sur le mercato

Lucas Gourna-Douath, une promesse dans cette saison de l’ASSE, compliquée.

Il ne l’était pas, jusqu’à la saison dernière et il avait le temps pour cela. Mais Lucas Gourna-Douath avance vite, dans le monde du football professionnel, à peine majeur et déjà un élément de la rotation du collectif de l’ASSE, cette saison 2021-2022. Le milieu de terrain récupérateur est une pépite et pour ces Verts qui comptent en ce moment tout (les points, les sous…), lui vaut déjà son pesant d’or.

Sa valorisation a triplé en 2021

En moins de douze mois, sur le marché des transferts, il est passé d’un rookie valorisé à moins de 4 millions d’euros, au joueur le plus bankable parmi tous ceux, qui sont aux ordres de Claude Puel. Sa valorisation marchande explose, estimée par les spécialistes Transfermarkt et l’Observatoire du football, il avoisine présentement les douze millions d’euros.

Gourna-Douath est au chaud à l’ASSE

Et chaque nouvelle mise à jour le valorise encore plus, de surcroît parce qu’il a été prolongé par l’ASSE, sur la fin du mois d’août dernier, jusqu’en 2025. Le jeune homme est au chaud à bonne école, au sein de son club formateur. Il a pris part à sept rencontres, depuis l’entame de cette saison.