ASSE : Le nouveau maillot domicile 2021-2022 des Verts est sorti [OFFICIEL]

Le Coq Sportif et l’ASSE ont dévoilé le nouveau maillot domicile pour la saison 2021-22.

Avec un nouveau sponsor plaqué sur la poitrine, le maillot domicile 2021-2022 de l’ASSE, dévoilé ce jeudi 1er juillet, par le club stéphanois et Le Coq Sportif, l’équipementier qui le produit. Cette saison donc, l’opérateur Zebet remplace Aesio à l’avant, sur les tuniques. C’est l’un des changements notables les plus visibles.

L’ASSE et Le Coq Sportif dévoilent le maillot domicile 2021-2022

Tout le reste évolue également, mais certaines choses sont naturellement immuables et ici respectées, par l’équipementier. Le vert en premier, il est évidemment dominant sur cette pièce, à tendance plutôt claire, comme la saison dernière. Et comme la saison dernière le blanc est la couleur secondaire, qui marque les partenaires commerciaux de l’AS Saint-Etienne.

Sorti ce jeudi au cours d’un live sur les réseaux sociaux

Ce maillot domicile 2021-22 ASSE x Le Coq Sportif est officiel depuis ce jeudi midi trente et leur révélation, au cours d’un live diffusé sur les réseaux sociaux. Les deux autres maillots seront dévoilés en suivant, en dominante de blanc à l’extérieur, et de noir et d’or pour le third.