ASSE : Le sponsor maillot premium des Verts prolonge

L’ASSE et Aésio vont poursuivre leur collaboration.

Trois ans de plus. Qui, à terme, feront presque toute une décennie d’une collaboration, entamée en 2015 et amplifiée, plus tard. C’est ce qu’ont signé l’AS Saint-Etienne et Aésio ; le groupe mutualiste restant le sponsor premium sur le maillot des Verts, jusqu’en 2024. Il gardera donc l’espace pris depuis 2018 et à l’époque signé jusqu’au terme de cette saison 2021.

L’ASSE et Aésio rempile pour trois ans

Aésio sera visible sur tous les maillots du club stéphanois, de la, locomotive professionnelle chez les hommes, à l’équipe féminine, le centre de formation et les joueurs de football fauteuil. L’ASSE et son partenaire poursuivront les actions déjà menées ensemble, comme le programme « Rêve d’enfant », qui offre à des jeunes, le plaisir de vivre une rencontre professionnelle en immersion auprès des joueurs.

« Un partenaire en adéquation avec nos idées

« Dans le contexte actuel, l’ASSE remercie Aésio mutuelle pour son soutien indéfectible. Aésio mutuelle est un partenaire en adéquation avec nos idées et nos valeurs. Le lien qui nous unit se renforce d’année en année autour des projets que nous construisons ensemble », réagit le président stéphanois, Roland Romeyer, dans un communiqué d’annonce.