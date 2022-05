ASSE : Les Verts officialisent la fin du partenariat avec Le Coq Sportif

Le Coq Sportif officialise la fin de son partenariat avec l’ASSE.

L’ASSE et le Coq Sportif officialisent la fin de leur partenariat emblématique. C’était une information que nous vous avions communiqué, en exclusivité, en novembre dernier, et elle est désormais confirmée. L’équipementier français n’habillera pas les Verts plus loin que la saison 2021-2022. Il s’agit de la fin d’une histoire riche entre les deux entités, qui ont collaboré pendant de nombreuses années ensemble.

Fin du partenariat entre l’ASSE et le Coq Sportif

C’est par un post sur les réseaux sociaux, retraçant les bons moments de ces dernières années, que le Coq Sportif a confirmé la fin de son histoire avec les Verts. La marque française était revenue collaborer avec le club stéphanois en 2015-2016, 30 ans après la fin de leur précédent partenariat. Cette association avait été prolongée en 2020, pour cinq années supplémentaires. Finalement, seules deux auront été respectées.

Merci le coq pour ces belles années à tes côtes ! 💚 x 🐓 https://t.co/8MPFxVk6dW — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) May 18, 2022

Hummel sur le maillot des Verts pour les saisons à venir ?

Si l’ASSE n’a encore rien communiqué, la marque danoise Hummel pourrait prendre la relève, à partir de la saison prochaine. Celle-ci est déjà bien implantée dans le football, puisqu’elle compte la sélection du Danemark comme partenaire, mais également Everton, Fribourg, ou encore Braga. Du côté de la société française, son départ de l’ASSE n’indique pas un départ de Ligue 1, puisqu’il continuera d’être l’équipementier officiel de Troyes, avec qui il a signé un partenariat jusqu’à l’issue de l’exercice 2023-2024.