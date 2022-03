ASSE : Salaire, bonus… ce que Bafé Gomis a signé avec Galatasaray

Cet hiver, Bafe Gomis avait le choix de revenir dans deux de ses anciens clubs, il a préféré la Turquie et Galatsaray, à la France et l’ASSE.

L’attaquant le confie, ce jeudi matin, dans les colonnes de L’Equipe, l’ASSE l’a approché dans l’hiver, pour tenter de le faire revenir. Aux manoeuvres, Loïc Perrin, son ancien partenaire de vestiaire, devenu coordinateur sportif chez les Verts. Mais Bafétimbi Gomis a préféré rejoindre Galatasaray, pour les raisons qu’il donne au quotidien sportif, notamment liée à l’incertitude sportive de Sainté, lui qui a aussi porté le maillot de l’OL rival.

L’ASSE a tenté de faire revenir Bafé Gomis au club

C’est donc en Turquie, au club de Galatasaray, que la Panthère a choisi de revenir. Contre la promesse d’un contrat sur une saison et demi, à l’échéance de la fin du mois de juin 2023. Bafé Gomis connait bien le club stambouliote, pour l’avoir fréquenté un an, entre 2017 et 2018, à l’époque, à des conditions financières plus avantageuses. Mais il était toujours jeune que les 36 printemps, qu’il porte aujourd’hui (plutôt bien, faut-il le souligner).

Un salaire assorti de plusieurs primes avec Galatasaray

Au Galatasaray depuis ce 2 février, Gomis va gagner 800 000 euros net, pour boucler la fin de cet exercice 2021-2022, selon les détails que donne le média sportif turc, Fotomaç. Et le prochain lui sera payé 1,7 millions d’euros, cela donne donc un contrat à 2,5 millions d’euros, au global. A cela s’ajoutent des bonus à la performance, ou la participation. Ainsi, à 15 buts, il recevra une prime de 100 000 euros, plus une de 30 000, s’il réussit cinq passes décisives. Pour la saison prochaine, qui sera complète, Gomis peut espérer une prime, à son 10e, puis 20e et encore 30e match disputé. Enfin, il sera récompensé de 250 000 euros, si son club est champion.