ASSE : Salaire, contrat, ce que réclamerait Bajic pour prolonger

Prolongera, prolongera pas Stefan Bajic avec l’AS Saint-Etienne ?

C’est une question épineuse, cette saison 2020-21, que celles des gardiens de l’ASSE. Avec le départ contraint de Stéphane Ruffier, avant le terme de son contrat, d’abord. Puis pour le poste dans le futur, au-delà de cet exercice et du prochain. Car l’actuel numéro un, Jessy Moulin, et sa doublure, Stefan Bajic, seront en fin de contrat en 2022. En ce qui concerne le second, des discussions pour le prolonger seraient en cours.

Stefan Bajic serait gourmand avec l’ASSE

Seulement achopperaient-elles pour le moment, sur la question du salaire que les Verts proposent et que le joueur de 19 ans et ses conseils réclameraient. D’après le spécialiste du club pour L’Equipe, Bernard Lions, Bajic voudrait multiplier par près de 5, son salaire estimé proche de 14 000 euros brut mensuels. Ce sont les émoluments d’un rookie qu’il est encore, mais avec cette rémunération, il serait dans la moyenne des salaires de son collectif.

Etienne Green lui volera-t-il la vedette ?

Il faudra de surcroît offrir à Stefan Bajic, entre trois et cinq saisons contractuelles et quelques garanties sportives, car Moulin est supposé être le premier choix, tandis que derrière, pousse son Etienne Green que justement Sainté, vient de prolonger sur trois ans de plus. Green qui se révèle et poursuit l’aventure, pourrait de fait contrarier les desseins de Stefan Bajic avec son club formateur.