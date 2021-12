ASSE : Salaire, contrat, prime, ce que Dupraz a signé avec les Verts

Pascal Dupraz est officiellement le nouveau coach des Verts de Saint-Etienne.

« Il faut sauver le soldat ASSE », pourrait être le titre de ce nouvel opus dont le premier rôle vient d’être offert, à Pascal Dupraz, officialisé par la direction des Verts, hier mardi, au soir. Pascal Dupraz arrive donc sur le banc, pour prendre la suite de Claude Puel et le court intérim de Julien Sablé, afin de sortir le club de la zone de relégation, en Ligue 1. Cela, en acceptant des conditions contractuelles plus faibles qu’à l’ordinaire à Saint-Etienne.

Pascal Dupraz signe six mois avec l’ASSE

Raison à cela, l’état d’urgence général et le manque de liquidité pour opérer partout ; sur le remplacement du staff, comme pour se renforcer au mercato. Le technicien de 59 ans a paraphé un contrat sur six mois jusqu’au 30 juin 2022. Le club n’annonce pas d’option possible pour une suite, même si l’équipe se sauve en Ligue 1. C’est qu’il est aussi, dans le même temps, question de vendre l’ASSE…

✍️ 𝗣𝗮𝘀𝗰𝗮𝗹 𝗗𝘂𝗽𝗿𝗮𝘇 est le nouvel entraineur de l’#ASSE ! Le technicien s’est engagé jusqu’en juin 2022 avec l’objectif de maintenir le club en @Ligue1UberEats 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) December 14, 2021

Une prime équivalent au salaire s’il maintient les Verts en Ligue 1

Pour sa mission, le journal L’Equipe écrivait dernièrement qu’un salaire de 30 000 euros bruts mensuels ÷≠sera payé à Dupraz, pendant les six mois de sa pige. Avec à la clé, s’il réussit à garder Saint-Etienne, dans l’élite du football, une prime de circonstance, de 200 000 euros. Soit, pour l’ancien coach de l’ETG et du TFC, un salaire proche (hors primes) de celui qu’il avait négocié pour officier, au Stade Malherbe de Caen. Mais des émoluments bien inférieurs, à ceux versés à Claude Puel précédemment, dans un rôle il est vrai différent de manager sportif, élargit pour lui, par la direction.