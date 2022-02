ASSE, SCO : Combien vaut Sada Thioub sur le mercato ?

Sada Thioub est prêté par Angers à l’ASSE, sans option d’achat au bout.

Lors du dernier marché des transferts, l’ASSE s’est fait remarquer en recrutant pas moins de 7 joueurs. Parmi elles, se trouve Sada Thioub, arrivé du SCO, en prêt chez les Verts. N’ayant joué que quelques minutes, depuis le début de saison, avec le club angevin, l’ailier se voit obtenir une opportunité de grapiller du temps de jeu, dans un club se battant pour le maintien en Ligue 1.

Le joueur du SCO Angers prêté à l’ASSE pour la saison

Arrivé en juillet 2019 à Angers pour un montant de 3,5 millions d’euros depuis le Nîmes Olympique, Sada Thioub a longtemps obtenu un temps de jeu conséquent avec les Scoïstes. Les choses se gâtent au début de l’exercice 2021-2022, où il campe le banc, voire n’est même pas convoqué par le nouvel entraîneur, Gérard Baticle. Il est valorisé, en 2022, à 2,5 M€, selon Transfermarkt. Une estimation légèrement plus élevée que l’Observatoire du football (CIES), qui l’évalue entre 1 et 2 M€.

Pari gagnant pour Sada Thioub qui a retrouvé du temps de jeu

L’international sénégalais se dirige finalement vers l’AS Saint-Etienne, en prêt, le 5 janvier, pour le restant de la saison. Il n’y a pas d’option d’achat dans l’opération. Au terme de celle-ci, il restera un an de contrat au joueur de 26 ans chez le SCO. En attendant, le numéro 9 de l’équipe stéphanoise enchaîne les matchs avec les Verts, dans une position plus reculée qu’à l’accoutumée. Pascal Dupraz, optant régulièrement pour un 3-4-1-2, a replacé le natif de Nanterre au milieu droit, l’obligeant à effectuer un repli défensif plus important.