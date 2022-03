Ballon d’or 2022 : Qui sera sacré selon les bookmakers ?

A ce stade exact de la saison, Mohamed Salah fait figure de favori des bookmakers, pour le Ballon d’or 2022.

7. C’est le nombre de Ballon d’or que Lionel Messi a gagné depuis le début de sa carrière. Un record en la matière pour le génie argentin. Cette consécration, il la doit en grande partie à la victoire finale de l’Argentine, en Copa America, face au Brésil. Son premier titre important avec l’Albiceleste. Si la course pour le trophée, édition 2022, est d’ores et déjà lancée, l’attaquant du PSG pourrait avoir du mal à se succéder, puisqu’avec la réforme de la remise du trophée, les résultats du Mondial au Qatar ne seront pas pris en compte.

Cristiano Ronaldo loin derrière les autres à la course au trophée

Les bookmakers pensent que deux favoris se démarquent des autres : l’attaquant de Liverpool, Mohamed Salah, et le buteur polonais Robert Lewandowski, du Bayern Munich. Les deux ont démarré la saison sur les chapeaux de roues. L’Egyptien bénéficie d’une légère avance, puisqu’il a atteint la finale de la CAN, avec sa sélection. Derrière ce duo se placent les deux Français Kylian Mbappé et Karim Benzema, ainsi que « la Pulga ». Cristiano Ronaldo, quintuple lauréat du Ballon d’or, ne figure pas dans ce top 5. La cote du Portugais est de 16 contre 1.

Un nouveau système mis en place pour cette année pour le Ballon d’or

Bien que les critères soient toujours les mêmes, ils ont été clarifiés. Cela évitera de potentielles polémiques, comme ce fut le cas, ces dernières années. La priorité sera mise sur les performances individuelles du joueur plutôt que sur les résultats collectifs. Autre changement : il n’y aura plus que 100 votants, un pour chaque nation du top 100 au classement Fifa. Le trophée sera également attribué en prenant en compte la saison sportive, et non plus l’année civile.

Cotes des joueurs susceptibles de gagner le Ballon d’or 2022

Mohamed Salah = 3

Robert Lewandowski = 4

Kylian Mbappé = 8

Karim Benzema = 8

Lionel Messi = 8