Bayern Munich : Les salaires des joueurs du Bayern cette saison 2020-21

Chez les champions d’Europe, la philosophie revendiquée par les dirigeants se vérifie à l’échelle des salaires. Il y a certes au Bayern Munich, une hiérarchie qui se dessine entre les indispensables dont les extrêmes, Manuel Neuer dans les buts et Robert Lewandowski, à la pointe de l’attaque et le reste, mais il n’y a pas, comme au PSG, au Barça ou à la Juve, un joueur largement plus payés que tous ses partenaires.

Une répartition plus égalitaire et Lewandowski au sommet

Ici, Robert Lewandowski flirte avec les 20 millions d’euros bruts estimés la saison, mais les autres patrons ne sont pas bien loin ; 18 M€ cette saison 2020-21 pour Neuer, 17 M€ pour Leroy Sané, 15 M€ pour Thomas Müller… En 2019, la masse salariale du Bayern Munich dépassait les 335 millions d’euros, pour des revenus de l’opérationnel (hors trading, donc), à 625 millions d’euros. Parfaitement géré, en collectif, avec un pool d’investisseur et d’entreprise fidèle, le Bayern Munich est, des grands d’Europe, celui qui semble le moins souffrir de la crise. A tout le moins, il est celui où les apparences sont les plus sereines.

Tir groupé des Français du Bayern Munich cette saison

Du côté des joueurs français – nombreux cette saison encore -, le tir est groupé des 7 millions la saison de Benjamin Pavard, aux 13 millions de Lucas Hernandez. Avec, selon le Vermoegen Magazin, 8 millions d’euros estimés pour le jeune et talentueux Tanguy Kouassi en défense, tandis que Bouna Sarr, pour recrue de l’été, approche les 3,6 millions brut, pour un contrat signé quatre ans.

Les salaires des joueurs du Bayern Munich cette saison 2020-21

Joueur Salaire en 2020-21 Echéance du contrat Manuel Neuer 18 M€ 2023 Ron-Thorben Hoffmann 0,1 M€ 2021 Alexander Nübel 5,5 M€ 2025