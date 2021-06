Benzema dévoile le maillot 2021-22 domicile du Real Madrid [OFFICIEL]

Karim Benzema vêtu du nouveau maillot domicile 2021-22 du Real Madrid.

Avec son retour chez les Bleus, Karim Benzema vit un moment particulier. Soudainement, il (re)devient le centre des sujets en France, dans un registre positif. L’attaquant du Real Madrid profite de ce retour au premier plan et adidas, son équipementier fidèle, également. La marque l’a choisi pour en faire un ambassadeur central (Marcelo, Varane ou Mendy en sont aussi les images), accompagnant la révélation du maillot domicile 2021-22, du club madrilène.

Karim Benzema pour accompagner la sortie du maillot

Le voilà à l’image, officialisé ce mardi 1er juin au matin. Il est le lien entre les joueurs et les fans du club merengue et le « symbole de la fraternité qui existe au sein de la communauté du Real Madrid », écrit adidas dans son communiqué. La Place de Cybèle, lieu iconique des supporters qui s’y retrouvent pour célébrer les soirs de titres, est sur cette pièce, une source d’inspiration.

Le lien entre les supporters et les joueurs du Real Madrid

Sur un fond blanc s’ajoutent des détails de couleurs qu’adidas appelle Lucky Orange et High-Res Blue. « Le Real Madrid est une équipe exceptionnelle à l’histoire singulière. Nous voulions que le design des maillots de cette saison soit marquant tout en restant simple, afin de faire écho à ce que les fans attendent quand ils voient l’écusson du club : la victoire. En faisant référence à la fontaine de Cybèle et aux couleurs du stade de Madrid qui accueille le club et ses fans, nous espérons que les supporters seront envahis d’un sentiment de fierté en enfilant le maillot », détaille à son sujet Marco Omiccioli, Designer adidas Football.

Un maillot domicile 2021-22 disponible à la vente

Ce maillot domicile 2021-22 d’adidas pour le Real Madrid est dès à présent disponible à la vente. Les joueurs le porteront pour la première fois, dans le courant de l’intersaison, mais on ne connait pas encore le calendrier de l’été, du club.