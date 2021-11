Benzema enflamme la toile avec sa Bugatti à plus de 3M€

Karim Benzema fait le buzz avec sa prestigieuse Bugatti Chiron.

Karim Benzema est au top, tout réussit à l’attaquant de la France et du Real Madrid, qui ne boude pas son plaisir. Candidat au trophée du Ballon d’or, KB9 soigne sa performances sur le rectangle vert, et au moins autant, la communauté des followers abonnés à ses réseaux sociaux. Son dernier clip publié ce week-end, ne manque pas de faire réagir.

Karim Benzema partage un clip de son exceptionnelle Bugatti Chiron

En cause, la voiture en fil de conducteur de la séquence. C’est une Chiron, signée du constructeur alsacien, Bugatti. Karim Benzema l’a déjà montré à ses millions de followers, mais peut-être jamais dans un clip aussi chiadé, articulé autour de la belle. Qui est aussi une bête. Car, tenez-vous bien, cette Bugatti Chiron développe 1 500 chevaux. C’est d’ailleurs indiqué dans la séquence, partagée par le footballeur, avec des gros plans sur les détails de l’auto.

Plus ou moins 3M€ à l’achat et un coût d’entretien assez démentiel

A propos de détail, Benzema porte des lunettes de soleil gravée à son nom et avec le logo de la prestigieuse marque Bugatti. Assortir ses lunettes à sa voiture, c’est peut-être la classe ultime. Mais attention, ça n’est pas donné à tout le monde. Cette Chiron, à sept vitesses et un 0 à… 400 km/h, dévoré en 32,6 secondes est vendue 2,88 millions d’euros en version de base. Et plus selon les ajouts de chacun. Et c’est sans l’entretien, car une simple révision coûterait plus de 20 000 euros. Et plus de 40 000 euros pour changer le train de pneus, jantes comprises!