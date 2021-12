Benzema privatise un Boeing 737 pour ses vacances de Noël

Vacances bien méritées pour Karim Benzema qui sort d’une année 2021 assez exceptionnelle, sur le plan sportif.

« Nueve Airline » voit les choses en grand. C’est que pour traverser la Méditerranée, puis le Moyen Orient en direction de Dubaï, un jet « classique », n’y aurait peut-être pas suffi. Alors Karim Benzema-t-il choisi de voyager pour ses congés de Noël, à bord d’un avion moyen-courrier, qu’il a privatisé pour l’occasion, selon Marca.

Benzema file à Dubaï à bord d’un Boeing privatisé

L’appareil est un Boeing 737-700 BBJ, que l’attaquant du Real Madrid montre à l’image sur ses réseaux sociaux. Il semble qu’il l’a loué à la société suisse spécialisée, Sparfell, qui propose ce type d’avion hors norme pour des particuliers. En l’espèce, un Boeing 737 commercial, transformé en un moyen de transport rapide, pour personnes fortunées.

Un avion moyen-courrier VIP pour se déplacer à Noël

« Le Boeing BBJ1 est une configuration VIP du célèbre avion de ligne 737-700. Il offre l’une des cabines les plus spacieuses de l’industrie, alliant autonomie, sécurité et confort d’une manière unique. Le choix préféré des chefs d’État dans le monde, ses caractéristiques haut de gamme en font l’un des jets les plus luxueux du marché », peut-on lire en descriptif de l’appareil, sur le site de la société. Le coût d’une telle opération n’est pas connu.