Benzema, son garage vaut près de 6 M€. La liste de ses plus beaux bolides

Une Bugatti Chiron dans le garage. Karim Benzema la montre sur ses réseaux sociaux, car c’est sa plus belle voiture. Tout du moins la plus chère. Un joujou proche de 2,5 millions d’euros ; plus ou moins selon la version choisie. C’est un monstre qui succède à un autre, la Veyron, que l’attaquant du Real Madrid a également éprouvé auparavant. Chiron ou Veyron sont des engins d’exception, que seule une petite élite du football peut s’offrir.

La Bugatti Chiron pour sa plus belle fusée

Au total des véhicules connus sur la toile de Karim Benzema, l’estimation du garage dépasse les 6 millions d’euros (voir diaporama ci-dessus). Dont la moitié avec les seules Bugatti. Beaucoup moins, pour les nombreuses Audi qu’il a éprouvé dans le cadre du partenariat passé entre le Real Madrid et le constructeur aux anneaux. Depuis 2012 il est en vigueur, Karim Benzema un chouïa plus d’années passées chez les Merengue. Il a eu des modèles TS6, RS7 ou un Q5 40 TDI pour celle qu’il vient tout juste de recevoir, en ce mois de février.

Karim Benzema pèse lourd dans le game des voitures de luxe

Entre ses deux monstres et les plus modestes Audi, se glissent quelques bijoux : une Mercedes Benz-SLR à près de 700 000 euro, une Rolls Royce Wraith, un Ferrari 458 Spider, une Lamborghini Aventador et une Mercedes AMG Classe G63 dans un registre de véhicule plus imposant. Régulièrement, Karim Benzema partage sur ses réseaux sociaux, des clips ultra chiadés de sa vie, tournés à la façon de clips de l’univers du rap. Avec pas mal de clichés sur son train de vie hors norme et des voitures qu’il peut s’offrir le plaisir de conduire. Ça cartonne et lui vaut l’adhésion de 37 millions de followers sur son seul réseau Instagram.