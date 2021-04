PSG : Les blessures de Neymar, un coût équivalent à 47 M€

Depuis qu’il est au PSG, Neymar a passé plus d’un an aux soins, en conséquence de ses blessures.

Depuis son arrivée au PSG, en 2017, Neymar s’est souvent blessé, ce qui lui a empêché de jouer des matches décisifs, notamment en Ligue des Champions. En tout, il a été absent 467 jours, soit plus d’une année civile entière. Sa blessure la plus importante, reste sa fracture au métatarse, en début d’année 2018, qui l’a éloigné des terrains 90 jours, et qui lui a fait manquer 18 rencontres. C’est beaucoup, pour le Brésilien acheté, à un montant historique de 222 millions d’euros, ce qui fait de lui la recrue la plus chère dans l’histoire du football. Des problèmes physiques, qui ont un coût pour le Paris-Saint-Germain… et pour la sécurité sociale.

Les blessures de Neymar au PSG valent plus d’un an de salaire

Neymar à un salaire annuel de 36,8 millions d’euros net, ce qui lui permet de gagner près de 100 000 euros par jour. Sachant qu’il a été éloigné du rectangle vert pendant 467 jours, depuis sa signature en faveur du club de la capitale, les pépins musculaires de l’ancien joueur du FC Barcelone ont une valeur d’environ 47 millions d’euros, soit plus d’un an de sa rémunération. C’est d’abord le PSG qui trinque, en assumant les premiers jours d’absence. Mais au-delà de trois mois, c’est la Sécurité Sociale qui prend le relai, avec un barème d’indemnisation qui lui est propre selon notamment, la nature de la blessure et l’indisponibilité. Néanmoins, les absences a répétition de Neymar ont des répercutions sur le plan sportif, avant tout.

Une mauvaise hygiène de vie ?

Parfois pointé du doigt pour son hygiène de vie, Neymar a l’étiquette de fêtard qui lui colle à la peau. Pourtant, selon son directeur sportif, Leonardo, qui s’est exprimé au micro de RMC en ce mois de mars, sur les blessures à répétition du Brésilien, c’est d’abord la faute à pas de chance : « Il n’y a pas besoin de recadrage, on a beaucoup discuté. On n’a rien à dire à Neymar honnêtement sur son investissement. Après, tout interpréter par rapport à Neymar, ce n’est pas juste. C’est une blessure normale, tout le monde se blesse. Fracture du métatarse, une entorse : parler du reste, alors qu’on ne sait pas. Ça fait un bout de temps qu’il est irréprochable, il s’engage, il est un leader. » Une sortie médiatique, qui a dû réconforter le principal concerné.