Les budgets des clubs de la Ligue 1 saison 2021-2022

La saison de Ligue 1 2021-22 débute, focus sur les budgets prévisionnels des équipes.

Toujours incertain, le contexte économique du sport en général et du football en particulier. En France, il l’est d’autant, que le futur des droits télé reste en suspend et de toute façon la manne reçue sera-t-elle inférieure, aux promesses nées du projet Mediapro. A cela s’ajoutent les doutes sur la question du retour du public dans les stades. Sans jauge gouvernementale, s’entend.

L’OM affiche de plus hautes ambitions sur la ligne de départ

Tout cela fait que les clubs sont majoritairement prudents, cette saison 2021-2022 de la Ligue 1. Beaucoup anticipent un manque à gagner ou à l’inverse, des charge qui ne faiblissent pas ; principalement des salaires. Quelques contre-exemples existent toutefois. L’Olympique de Marseille notamment, que l’on pu (re)découvrir particulièrement actif et attractif, sur ce mercato. Pour que Pablo Longoria dispose de tel moyens, il a fallu que l’actionnaire Frank McCourt, remette au pot initial.

L’effet Gérard Lopez sur les Girondins de Bordeaux

Les Girondins de Bordeaux voient également le prévisionnel exploser et cela, sous l’effet d’un changement de propriétaire, avec l’arrivée de Gérard Lopez, à sa tête. Les Marines présenteront le sixième budget estimé le plus élevé du plateau. Ailleurs, les prévisions sont plus pessimistes. Ou maintenu d’un exercice à un autre. En moyenne, cette saison 2021-2022, le budgets des clubs du championnat de France élite se maintien sur ce qu’il était il y a un, proche de 110 millions d’euros.

Au PSG le budget prévisionnel le plus élevé de l’exercice en L1

Bordeaux est dans cette tranche, et le Paris Saint-Germain toujours le plus riche club du football en France. Son budget prévisionnel est estimé 25 fois supérieur à celui du promu Clermont Foot, inversement le plus modeste, pour la première saison de l’équipe auvergnate, dans la grande Ligue 1.

Les budgets des clubs de la Ligue 1 pour cette saison 2021-2022