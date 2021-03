Chelsea : Antonio Rüdiger pose avec sa bombe à 648 500€

Antonio Rüdiger à côté d’une Rolls Royce Culinan dopée par Mansory.

C’est un beau véhicule de luxe, à côté duquel pose Antonio Rüdiger. Le défenseur de Chelsea, maillot des Blues en main est tout sourire, avec la Rolls-Royce Cullinan, que l’on devine être la sienne. En soit c’est un beau modèle, mais celui-ci le devient plus, après son passage dans les ateliers du préparateur allemand, Mansory. Cette Rolls a certes un gros gabarit, mais qui a suffisamment de puissance sous le capot, pour exploser tous les radars.

Une Rolls et Antonio Rüdiger à ses côtés

Le cliché est celui de la concession allemande, DB Avantgrade, qui compte de nombreux footballeurs dans sa clientèle. Dont le Français Franck Ribéry et son Urus, à près d’un demi-million d’euros. Le bolide de Rüdiger a la particularité d’être le premier SUV de la marque anglaise, et ainsi le plus cher au monde, à près de 340 000 euros pour prix de base. Et jusqu’à 648 500 euros, ainsi customisé par Mansory. Le modèle préparé pour Antonio Rüdiger, est de couleur blanche et recouvert de motifs sur le capot.

Antonio Rüdiger aime les SUV

Côté moteur, le Rolls-Royce Cullinan Mansory, est équipé d’un V12 de 600 chevaux, et il est capable d’aller de 0 à 100 km/h en 5 secondes. En été 2019, l’international allemand s’était offert une Lamborghini Urus, elle aussi préparée par Mansory. Avec un salaire annuel chez les blues de Chelsea estimé proche de 5,6 millions d’euros brut, Antonio Rüdiger a les moyens d’assouvir son plaisir automobile.