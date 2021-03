OM, PSG, OL, ASSE, LOSC… Classement sportif de la L1 vs la dépense des clubs sur le mercato

Au rapport du classement sportif et de la dépense sur le mercato, le PSG, l’OM et le FC Nantes sont à l’équilibre.

Voici une autre lecture du classement actuel de la Ligue 1, saison 2020-21 : celle de la dépense des clubs sur le marché des transferts, par rapport à leur performance sportive du moment. Par dépenses s’entendent les indemnités payées par les formations, sans prises en compte de possibles variables, sur chaque transfert.

Le PSG à l’équilibre, le LOSC dans le vert

Cette année, le championnat est plus serré que d’habitude, et le PSG n’est pas leader. Le club de la capitale, n’est pas celui qui a le plus dépensé cette saison, de ce fait, il est à l’équilibre, deuxième sur les deux classements. Le LOSC, grâce à la vente d’Osimhen au Napoli pour 80 M€, a pu réaliser un mercato de qualité, qui lui permet d’être premier de Ligue 1. Les hommes de Christophe Galtier, sont à trois places au-dessus, de ce que la quarantaine de millions d’euros, investis sur le mercato autorisait au club.

Le Stade Rennais et le FC Lorient, les déceptions

Le Stade Rennais, au vu de leurs dépenses onéreuses lors du marché des transferts, auraient espéré réaliser de meilleures performances. C’est la campagne de recrutement, la plus dépensière de l’histoire du club, et le plus couteux des 20 équipes du championnat de France. Pourtant, les Rouges et Noirs pointent à la dixième place du classement, et accusent un écart de -9, par rapport à l’argent déboursé l’été dernier. Autre club breton, le FC Lorient, premier non relégable, qui a pourtant fait sauter la banque, avec 26,5 M€ de dépenses ; une somme conséquente pour un promu.

L’OL un +2 qui lui permet de jouer le titre, l’OM neutre

Après une saison dernière difficile, l’Olympique Lyonnais a relevé la tête, en jouant les premiers rôles en Ligue 1. Le club de Jean-Michel Aulas, pas Européen cette année, a pu se concentrer à fond sur son championnat. Résultat, l’équipe entraînée par Rudi Garcia, complète le podium, à seulement trois points des Lillois. Avec 33 M€ investis, les Lyonnais sont à +2. Concernant l’OM, un mercato low-cost, pour des performances toutes aussi pauvres ; les Phocéens sont 8e sur les deux classements, bien loin de l’objectif de départ, qui était une nouvelle qualification en Ligue des Champions.

Lens et Metz, les belles surprises

Après 9 ans d’absence dans l’élite, le Racing Club de Lens a dépensé 19 M€ sur le marché des transferts. Une vraie réussite, puisque le club du nord, actuellement 5e, est virtuellement qualifié pour la coupe d’Europe la saison prochaine. Autre promu, le FC Metz d’Antonetti, creuse un écart de +6 et fait partie des bons élèves de ce classement. Les Grenats, sont au coude-à-coude avec Lens, pour décrocher une place européenne en fin de saison.

Le classement de la Ligue 1 2020-21 selon la dépense des clubs sur le mercato