Clermont Foot dévoile les maillots 2021-22 de sa 1re saison en Ligue 1

Curiosité sportive de la saison de Ligue 1, 2021-22, le Clermont Foot a d’autres particularités qui le rendent singulier. Outre de découvrir l’élite du foot français, il est habillé par l’équipementier belge, Patrick. Et le seul, parmi les vingt clubs du championnat à venir. Ce samedi, le club auvergnat a donné rendez-vous à ses supporters, à la bien nommée, Place de la victoire.

A heure dite ont été dévoilés les trois jeux des maillots que les joueurs porteront sur les pelouses du tournoi. En rouge et bleu à domicile, le rouge dominant sur le maillot, accompagné du bleu au niveau des épaules, des bras et du short. Le modèle pour les rencontres à l’extérieur est blanc, les sponsors sont imprimés en rouge et une bande verticale rouge et bleue, le traverse sur l’avant.

Voilà les maillots du @ClermontFoot pour la première saison en @Ligue1UberEats ! pic.twitter.com/TEweNrlkqc — Radio Scoop Infos (@RadioScoopInfos) July 10, 2021

Enfin le maillot third, est visuellement plus simple, en noir pour la couleur principale, accompagné de rouge vif. Le Clermont Foot étrennera ses nouvelles tenues, à l’occasion de son match amical à jouer contre le Rodez Aveyron Football, ce samedi.