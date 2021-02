Stade Rennais, OL, ASM : Combien ça coûte de recruter Kang-in Lee (Valence) ?

Au moins quatre clubs français suivraient l’évolution du milieu offensif, Kang-in Lee.

De l’Espagne à l’Angleterre en passant par la France, et probablement d’autres régions du globe, il y a de nombreux clubs intéressés par le profil de Kang-in Lee. Pour deux bonnes raisons principales, la première relevant bien sûr du talent du garçon, milieu offensif de 20 ans, professionnel depuis 2018. L’autre est contractuelle, il appartient au club de Valence, en Liga, et est associé aux Ché jusqu’au soir du 30 juin 2022. Et comme il ne souhaite pas prolonger, il va devoir être cédé cet été.

L’OL, le Stade Rennais, l’ASM et l’OGN se rangent derrière le profil de Kang-in Lee

En France, selon AS, plusieurs clubs le suivent. Le média sportif évoque l’OL, le Stade Rennais, l’AS Monaco ou encore l’OGC Nice. D’après Fichajes.net, Valence souhaiterait 30 millions d’euros, pour libérer son jouer, international avec la Corée du Sud, à trois reprises. Cela semble toutefois beaucoup, d’une part en raison de l’échéance à venir de son bail et parce qu’il est plus modestement valorisé à 15 millions, par Transfermarkt et de 15 à 20 millions, du côté de l’Observatoire du football.

Sous contrat jusqu’en 2022 il ne souhaite pas prolonger à Valence

Comme tout joueur du championnat professionnel d’Espagne, Kang-in Lee a une clause libératoire fixée à 80 millions d’euros. Dans ce cas-ci elle ne sera pas levée pour libérer le joueur. Son contrat signé jusqu’en 2022 lui vaut un salaire estimé proche du million d’euros brut la saison complète, moins les primes. Kang-in Lee aurait manifesté sa volonté de ne pas poursuivre avec Valence qui vit une saison compliquée, coincé dans la deuxième partie du championnat de Liga, à la quatorzième place.