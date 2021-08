Chelsea : Craquage à 500 000€ de Rüdiger après le titre en Ligue des champions

Antonio Rüdiger sait se faire plaisir.

Gagner une Ligue des champions, de surcroît pour un club outsider au départ, vaut tout le bonheur du monde. Et mérite, pour ceux qui l’obtiennent, de se faire plaisir. Justement, Antonio Rüdiger n’a pas boudé le sien. Le défenseur international allemand a célébré son trophée, avec un cadeau très personnel. Mais pas vraiment banal, en ce qui le concerne.

Chelsea champion d’Europe, Rüdiger s’offre une Ferrari

Antonio Rüdiger a craqué sur une Ferrari 812 Mansory, c’est-à-dire une base de 812 Superfast du constructeur au cheval cabré, revu et corrigé par le préparateur automobile allemand, Mansory. Prenez les deux, mélangez-les énergiquement et vous obtenez, le bolide à l’image ci-dessous. Et pas n’importe quel engin, une bête de 830 chevaux (contre 800 de base), poussée par un moteur V12 sous son capot. Cette Ferrari 812 Mansory dévore le 0 à 100 km/h en 2,9 petites secondes, 7,9 pour le 200 km/h et elle flirte avec les 340 km/h.

Des bolides d’exception version Mansory pour le défenseur allemand

Elle vaut plus ou moins 500 000 euros, selon les version. Antonio Rüdiger n’est pas à sa première bombe d’automobile. A Sportune, on se souvient de sonn Lamborghini Urus noir et orange, également en version Mansory. Ou dévoilée plus récemment, et toujours version Mansory, sa Rolls-Royce Cullinan estimée à près de 650 000 euros.