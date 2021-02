Cristiano Ronaldo, 1er dans le monde à 500 millions de followers

Cristiano Ronaldo est l’homme le plus populaire du monde sur le digital.

Un autre record battu par Cristiano Ronaldo. Loin des terrains de football, celui-là. L’attaquant de la Juventus Turin est devenu le premier dans le monde à franchir la barre folle du demi-milliard de followers sur les principaux réseaux sociaux du web : Facebook, Twitter et Instagram. Ce n’est pas qu’un record dans le sport, il est le seul sur notre globe à réussir pareille performance.

Un demi-milliards « d’amis » pour suivre Cristiano Ronalo

Il y a 148 millions de suiveurs sur sa page Facebook (mais 124 M de like), plus 261 millions de followers Instagram et 91 millions sur Twitter. Au-delà de l’aspect symbolique qui octroie à Cristiano Ronaldo, le titre de superstar du web, c’est d’abord une histoire de business, pour le footballeur portugais de 36 ans. 500 millions d’abonnés, c’est en effet autant de visibilité potentielle offerte à ses sponsors.

Et Ronaldo en compte beaucoup, selon Forbes, il lui rapporte près de 45 millions d’euros par an. Ses posts publiés sur les réseaux sociaux ont aussi une valeur commerciale, jusqu’à plus de 40 millions, la valorisation estimée possible de ses seuls posts Instagram.