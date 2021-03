Cristiano Ronaldo face à Spieza avec une montre inédite en or blanc et diamants baguettes

Cristiano Ronaldo avant son match face à Spezia, avec une autre montre Franck Müller à son poignet.

Ça n’est pas le modèle le plus cher que nous ayons observé au poignet de Cristiano Ronaldo, mais elle est inédite. Quoi ? Sa montre signée Franck Muller, version King Conquistador 8005 CC KING. Celle qui l’accompagnait dans les couloirs de l’Allianz Stadium, ce mardi avant le match de la Juventus, contre Spezia.

Une montre signée Franck Müller au poignet de Cristiano Ronaldo

Elle a de l’or 18 carats sur son boîtier de 40 mm, et des diamants taillés en baguettes. Son bracelet est en cuir, cette pièce est signée de la Maison suisse, Franck Müller. C’est une marque que Cristiano Ronaldo apprécie, et pour cause, si ce modèle King Conquistador 8005 CC KING est estimée à 20 000 euros environ, le footballeur portugais en possède une autre, beaucoup (beaucoup) plus exclusive.

Moins exclusif que son modèle à près de 1,5 millions d’euros

C’est une « Cintrée Tourbillon » pour la base, mais quelque chose de beaucoup plus abouti, tout en diamants, du bracelet au boîtier ; il s’en compte près de 600 et sa montre vaut la somme rondelette de près de 1,5 millions d’euros. Rien que ça !