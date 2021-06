Cristiano Ronaldo Jr fête ses 11 ans avec une montre à 15 000€ !

Cristiano Ronaldo Junior a fêté ses 11 ans avec style.

C’était hier, jeudi 17 juin, l’anniversaire de Cristiano Ronaldo Junior, le rejeton et aîné du footballeur portugais, lui même âgé de 36 ans. CR7 Jr a passé le cap de la onzaine, son père a souhaité partager cet événement au plus grand nombre d’entre nous, en relayant l’information sur ses réseaux sociaux. A plus d’un demi-milliard d’abonnés cumulés.

A 11 ans, Cristiano Ronaldo Jr a une montre estimée à 15 000€

Sur l’un des clichés montrés, le jeune garçon pose, sourire malicieux, tenant entre ses mains un Rubik’s Cube. Et sur son poignet droit, facilement reconnaissable, une montre signée de la maison horlogère suisse, Hublot. Elle est d’un modèle Classic Fusion King Gold 33 mm, avec de l’or rose, un cadran noir et un bracelet en caoutchouc noir.

Muitos parabéns, meu amor!🎂🎉🎊

És um orgulho para o Papá! 11 anos de muitas alegrias e sorrisos! Que lutes sempre pelos teus sonhos🙏🏻Amamos-te muito ❤️ #blessed pic.twitter.com/vJ6ajWXF8j — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 17, 2021

Dans la famille Ronaldo on aime (beaucoup) les belles montres

Elle vaut près de 15 000 euros, une fortune pour le commun des mortels, mais Cristiano Ronaldo Junior n’est pas n’importe qui, son père est l’un des footballeurs les mieux payés et les plus riches de l’histoire du football. La fortune du paternel est estimée proche de 500 millions d’euros. Dans la famille Ronaldo, on apprécie les belles et chères montres. Cristiano sénior possède des garde-temps d’une valeur inestimable, à tout le moins proche de la dizaine de millions d’euros. Rien que ça ! Quant à Ronaldo Jr, il avait été plébiscité, il y a quelques années, par un horloger sponsor du père, pour qu’il l’aide à imaginer les contours d’une montre signature.