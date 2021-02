Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar… La Sport Social Media Rich List 2021

Etant la personne la plus suivie dans le monde sur les réseaux sociaux, Cristiano Ronaldo offre une visibilité démentielle à ses sponsors, qu’il affiche sur la toile.

Cristiano Ronaldo, est l’homme le plus suivi de la planète, en 2021, sur les réseaux sociaux. Le joueur turinois, réunit près de 500 millions d’abonnés, sur Facebook, Twitter et Instagram. Une popularité, qui rapporte à la star portugaise des millions d’euros. Selon un classement établi par le site américain Bonus Finder, chaque publication du quintuple ballon d’or sur le seul Instagram, est estimée à 1 028 280 €. C’est l’équivalence de la valorisation médiatique pour les marques qui s’affichent avec lui.

Cristiano Ronaldo en tête, devant Messi et Neymar

C’est sans appel, Cristiano Ronaldo est leader de ce classement, devant Leo Messi (719 961 €), et Neymar (579 919 €). Il faut dire que le nombre de publications, de l’ancien offensif du Real Madrid est bien supérieur à L’Argentin. Plus discret sur les réseaux sociaux, le Barcelonais a posté 676 publications sur Instagram, contre 3009 publications pour Ronaldo, et 4909 pour Neymar.

Ce classement repose sur la notoriété des sportifs (nombre de followers), le volume des interactions et leur perception, positive ou négative. Seuls deux sportifs hors foot, occupent les vingts premières places de ce classement. Il s’agit de LeBron James, avec 312 756 € récoltés pour une publication, et une autre star de NBA, Stephen Curry qui engrange 130 003€. Le premier Français dans cette liste, est Kylian Mbappe, la star du PSG est septième, avec 185 589 €.

Le TOP 10