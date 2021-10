Cristiano Ronaldo, son cadeau spécial à 124 000€ pour Georgina Rodriguez

Gerogina Rodriguez a reçu cette coiffeuse de Cristiano Ronaldo. Elle est signée de Louis Vuitton.

Quand on aime, on ne compte pas dit l’adage. Quand on est riche, non plus, remarquez. En tant que footballeur le mieux payé de tout le Royaume-Uni, Cristiano Ronaldo a les moyens de gâter sa chère et tendre Georgina Rodriguez, d’autant que les deux tourtereaux prévoient de se marier bientôt. Tel qu’elle l’a partagé sur ses réseaux sociaux, CR7 a offert à sa moitié, une malle coiffeuse.

Cristiano Ronaldo offre une malle Vendôme à Georgina Rodriguez

Jusqu’ici rien d’exceptionnel, me direz-vous. et vous auriez raison, sauf à attendre la suite. C’est une Malle Vendôme Louis Vuitton, signée de la maison française de maroquinerie. Elle mesure 145 cm de haut, 62 cm de longueur et 55 de largeur. « Pour célébrer l’ouverture de la nouvelle boutique Louis Vuitton sur la célèbre Place Vendôme, berceau de la joaillerie parisienne, la Maison a imaginé une somptueuse malle pour accueillir et sublimer la beauté et la pureté des pièces de haute joaillerie », écrit la marque, qui la vend 124 000 euros.

Une « modeste » coiffeuse transportable à 124 000 € !

La malle Vendôme a huit tiroirs, un buste pour poser les colliers, un miroir amovible, un cube pour une bague, une boîte à bijoux et une pochette nomade. Le tout se range et se transporte comme une valise. Georgina Rodriguez a exprimé sa joie et son amour pour Cristiano Ronaldo, en émojis de légende. Les enfants aussi semblent apprécier le présent, qui nécessite quand même, un supplément bagage, pour le transporter à l’occasion de déplacements.