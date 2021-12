Cristiano Ronaldo statufié en Inde. Un double à de 410 kg à 14 000€

Au moins ici, n’y a t-il manifestement pas de fausse note, ceux qui se souviennent de son horrible tête en bronze, proposée à la ville de Madère en 2018, comprendrons le parallèle. L’Inde et Goa célèbrent Cristiano Ronaldo, ainsi que l’annonce l’un des ministres de la région, sur les réseaux sociaux. L’attaquant portugais a désormais sa statue qui trône, pour encourager la jeunesse à pratiquer du sport et s’inspirer de sa réussite.

Le Time of India détaille l’objet. Il n’est pas en or, comme son apparence peut le laisser croire, la statue pèse 410 kilos et vaut environ 14 200 euros. « Pour l’amour du football et à la demande de nos jeunes, nous avons érigé la statue de Cristiano Ronaldo dans le parc, pour les inciter à porter plus haut le football en considération », dit le ministre, Michael Lobo.

For the love of football and at the request of our youth we put up Cristiano Ronaldo’s statue in the park to inspire our youngsters to take football to greater heights. It was an honour to inaugurate the beautification of open space, landscaping, garden with foundation & walkway. pic.twitter.com/VU5uvlSlMT

— Michael Lobo (@MichaelLobo76) December 28, 2021