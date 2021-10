Du PSV au PSG, l’évolution du salaire de Georginio Wijnaldum en carrière

Georginio Wijnaldum a signé trois ans avec le Paris SG.

A 30 ans, Georginio Wijnaldum vient de s’offrir un changement de vie. Après toute une première vie, chez lui aux Pays-Bas, et six années passées en Angleterre, en Newcastle et Liverpool, le milieu de terrain axial a décidé de reprendre la route, en direction de la France et du PSG. Et non de l’Espagne, où il était pourtant annoncé, avec insistance, au FC Barcelone. L’une des raisons qui justifie cette volte-face de dernier instant, est contractuelle.

Un mois de salaire au Paris SG égale un an quand il était à Newcastle

Pour le recruter, le Paris Saint-Germain a proposé un contrat sur trois ans, au joueur alors libre de quitter Liverpool. Surtout, a été doublé son salaire précédemment gagné chez les Reds. Si bien que désormais, Georginio Wijnaldum gagne en un mois parisien, l’équivalent d’une saison pleine, chez les Magpies de Newcastle, qu’il a fréquenté, une toute petite saison, entre 2015-16.

Georginio Wijnaldum a quitté Liverpool libre, à la fin de son contrat

Elle aura été suffisante, pour que l’international néerlandais tape dans l’oeil des recruteurs de Liverpool. Les Reds ont versé près d’une trentaine de millions d’euros pour l’enrôler. Georginio Wijnaldum a signé à l’époque un contrat sur cinq ans, qu’il aura donc honoré jusqu’à son terme, officiellement programmé ce 30 juin 2021. Mais c’est avant, le 10, qu’a été officialisée son transfert au Paris Saint-Germain. Sa suite, on la connait désormais…

Du PSV Eindhoven au PSG, l’évolution du salaire de Georginio Wijnaldum