Euro 2021 : Ce que les sponsors du tournoi paient à l’UEFA

L’Euro de foot a douze sponsors majeurs.

La crise a des conséquences sur l’enveloppe totale, d’abord prévue à 371 millions d’euros, puis corrigées à 341 millions, par l’UEFA qui les distribue. Quoi ? Les primes financières, aux vingt quatre équipes en compétition. Elle sont possibles à la faveur des revenus que l’Euro 2021 doit générer ; ceux de l’audiovisuel, couplé au sponsoring.

Plus de 200 M$ payés par les sponsors de l’Euro 2021

En la matière, l’UEFA en compte douze premium – Alipay, Booking.com, Coca-Cola, FedEx, Heineken, Hisense, Qatar Airways, SOCAR, Takeaway.com, TikTok, vivo et Volkswagen -, partenaires de son Euro de football. Selon les estimations de KPMG, ils vont payer plus de 200 millions de dollars, pour associer leur marque à la compétition. Dont près de 80 millions de dollars, à deux marques dominantes que sont Heineken et Coca-Cola ; deux produits très consommés pendant les tournois, par les supporters de tous pays.

TitkTok n’existait pas quand s’est joué le dernier Euro

Coca-Cola, note le leader mondial de l’audit et du conseil comptable, est avec Hisense, le seul commanditaire déjà présent, il y a cinq ans, à l’occasion du dernier Euro, disputé au Portugal. A l’époque, ils étaient quatre de moins qu’aujourd’hui avec des marques « historiques », comme Continental, ou McDonald. KPMG note que l’âge moyen, des entreprises sponsors de l’Euro a baissé de 84 ans, en 2016, au Portugal, à 44 ans désormais. Mieux, le réseau social TikTok, dans la liste cette année, n’existait pas encore, quand s’est disputé le dernier Euro de foot, en France.