Ex-ASM : Salaire, contrat ce que Grandsir a signé avec le LA Galaxy

Samuel Grandsir a quitté la France pour la MLS.

Il n’était pas dans les petits papiers de Niko Kovac, à l’AS Monaco, et le Stade Brestois, où il a joué en prêt la saison dernière, ne l’a pas conservé. En conséquence de quoi, Samuel Grandsir a quitté le Rocher Princier au mois de mars dernier, pour traverser l’Atlantique et rejoindre l’Amérique du nord et son championnat de foot, la MLS.

Gandsir a quitté l’AS Monaco en mars pour le LA Galaxy

L’attaquant de 24 ans s’est engagé avec le Los Angeles Galaxy, une franchise mythique qu’ont défendu en différentes époques, David Beckham et Zlatan Ibrahimovic. Avec le club de la Californie, Samuel Grandsir a paraphé un contrat de presque trois ans, au terme de la fin de l’année 2023, puisque en MLS, le calendrier suit les années civiles.

Le cinquième plus gros salaire de sa franchise

Cela rapporte au joueur formé à Troyes, 850 000 dollars brut de part fixe (0,7 M€), en salaire et jusqu’à 938 427 dollars (772 000 euros), avec les bonus inclus. Avec ça, Samuel Grandsir revendique le cinquième plus haut salaire du Galaxy, sachant que le Mexicain Javier Hernandez, son partenaire offensif, est le joueur le mieux payé de la ligue, à 4,9 millions d’euros.