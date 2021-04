Ex Chelsea : Frank Lampard change d’agent pour rebondir dans sa carrière

A défaut de projet professionnel, Franck Lampard a un nouvel agent sportif.

Quasiment trois mois après son éviction du poste d’entraîneur de Chelsea, l’heure est décidément encore au changement pour Frank Lampard, qui a vu l’officialisation de son nouveau partenariat avec l’agence CAA Base se faire, ce 21 avril. Un nouveau départ qui pose des questions sur l’avenir du tout jeune coach anglais.

Les raisons de ce changement encore inexpliquées…

Aucune déclaration n’a encore été faite depuis l’annonce officielle postée sur le compte Instagram de CAA Base ce mercredi. Ni l’agence américaine, ni le principal intéressé n’ont pour le moment souhaité communiquer, sur cette nouvelle signature. Il semblerait que l’ancien entraineur de Chelsea cherche à renforcer son image ainsi que son pouvoir de négociation avec l’aide d’une agence plus reconnue à l’international ; CAA Base étant considérée par Forbes, et ce chaque année depuis huit ans, comme l’agence la plus puissante du sport. Elle compte dans ses rangs un grand nombre de sportifs reconnus, tels que Paul George, ou Joel Embiid sur le marché de la NBA, mais aussi de grands noms du foot actuel, dont Carlo Ancelotti, Heung-Min Son, ou Raphael Varane. Les détails du contrat, eux, ne sont pas encore connus.

Quel avenir désormais pour Lampard ?

S’il avait déclaré à l’occasion de la cérémonie des London Football Awards avoir reçu plusieurs offres « flatteuses » depuis son limogeage, la rumeur veut aujourd’hui que le meilleur buteur de l’histoire des Blues attise fortement l’intérêt de la sélection U21 des Three Lions. Mais sa récente signature chez CAA ouvre maintenant la porte à une possibilité jusque-là peu envisagée, celle de coacher un club américain. Lampard a en effet, depuis son passage au New York FC, développé un certain attrait pour la culture américaine, comme le prouve son compte Instagram. Il ne serait donc pas impossible, grâce à son nouveau statut et sa récente arrivée au sein de l’agence américaine, de le voir débarquer un de ses quatre dans un club de soccer pour quelques temps.