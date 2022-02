Ex-PSG : Bienvenue dans la maison de Jesé Rodriguez

Le couple Jesé Rodriguez – Aurah Ruiz a ouvert les portes de sa maison, à Las Palmas.

Depuis février 2021, Jesé Rodriguez a retrouvé un point de chute. Désormais attaquant pour l’UD Las Palmas, le joueur profite de sa vie, en Espagne, en compagnie de ses proches. L’ancien du PSG, où il a évolué, par intermittence, entre 2016 et 2020, s’est offert un manoir de folie dans la capitale de Grande Canarie, l’une des îles Canaries de l’Espagne, située au Nord-Ouest de l’Afrique. Grâce à la chaîne d’Aurah Ruiz, la femme du footballeur, sur la plateforme Mtmad, il est possible de découvrir la villa somptueuse de la famille qui possède 4 étages.

Visite en images de la maison de Jesé Rodriguez et Aurah Ruiz ◄ Retour Suivant ► Image 1 parmi 15

Un lit 10 places pour couronner la maison de l’ancien du PSG

La star de la télévision nous fait découvrir la villa qui possède de nombreuses chambres pour sa famille, mais aussi pour ses invités, si le besoin s’en fait sentir. Au rez-de chaussé se trouve une cuisine moderne et spacieuse, à tel point qu’Aurah Ruiz considère ça comme un “problème”, lorsqu’il s’agit de dresser la table. A côté, un salon gigantesque séparé en deux, où il est possible d’apercevoir des canapés et des télévisions, ainsi qu’une table pour manger. Avec plusieurs salles de bain et de multiples chambres, la famille ne manque de rien dans la maison. Au dernier étage, cerise sur le gâteau: le lit “10 places” du couple.

Un jardin gigantesque pour Jese Rodriguez et sa famille

L’espace extérieur est aussi spacieux que la villa en elle-même. Cette dernière comprend une piscine qui offre de splendides « vues sur la plage de Las Canteras, La Isleta et le port », mais aussi un bain à remous, une baignoire à eau glacée, pour que le footballeur puisse récupérer après l’entraînement. L’activité physique est importante pour la famille, comme nous pouvons l’observer au filet de volley-ball, au trampoline, aux cages de football ou encore aux balançoires installés partout dans le jardin. Il existe également un espace repos aux décorations indiennes. La Lamborghini tout terrain du joueur est entreposée dans le garage à l’étage inférieur.