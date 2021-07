Salaire, contrat, ce que Mamadou Sakho a signé avec le MHSC

Mamadou Sakho a quitté Crystal Palace et l’Angleterre, pour revenir en Ligue 1.

Mamadou Sakho revient en France, huit ans après l’avoir quitté et la nouvelle est saluée, du sud, à Montpellier son nouveau club, jusqu’à plus haut sur la carte de France, du PSG qui se réjouit de recroiser la route du défenseur formé entre ses murs. A 31 ans, l’international français aux 29 capes chez les Bleus, a quitté l’Angleterre et sa Premier League, pour s’engager libre avec le MHSC.

Un salaire divisé par près de 5 pour Sakho au MHSC

Pour le club de la Paillade, c’est sur le papier, une bien belle opération. A voir quand même à quel niveau de forme est le joueur, que son corps n’épargne pas, depuis un bout de temps. Pour rejoindre le Montpellier Hérault, Mamadou Sakho a rogné sur ses émoluments anglais. Le journal L’Equipe écrit ce mercredi matin que le défenseur axial a paraphé un contrat qui lui rapportera « moins de 100 000 euros mensuels », sur les bords de la Méditerranée. C’est quasiment 5 fois moins que son salaire à Crystal Palace, estimait proche de 480 000 euros.

🎥 Les premiers mots de Mamadou Sakho

💬 « J’espère qu’on passera une saison formidable avec notre douzième homme… » 📝 https://t.co/3vhbmL8yBv#MercatoMHSC pic.twitter.com/jYOmq2sgYa — MHSC (@MontpellierHSC) July 27, 2021

Formé au PSG, il était en Premier League jusqu’ici

« Il aurait pu aller dans dix clubs pour plus d’argent », se félicite Laurent Nicollin, cité dans les colonnes de L’Equipe. Mamadou Sakho a paraphé un contrat sur trois ans, avec pour terme, le 30 juin 2024. Formé au PSG, il a porté les couleurs de Liverpool, puis de Crystal Palace. A Montpellier, il évoluera avec le numéro 3, dans le dos.