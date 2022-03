FC Barcelone : Jorge Mendes recrute un talent de la Masia

Nico Gonzalez a choisi la société de Jorge Mendes pour s’occuper de valoriser son image, auprès des marques sponsors du football.

Le centre de formation du FC Barcelone est l’un des plus réputés. De Lionel Messi, à Xavi et Iniesta, le club a tout gagné grâce au développement de ses jeunes joueurs. Ces dernières années, la Masia a vu grandir des éléments talentueux, comme Fati, Pedri, Araujo et maintenant Nico Gonzalez. Ce dernier a rejoint l’agence de Jorge Mendes, Polaris Sports, moins d’un an après sa prolongation jusqu’en 2024. La société sportive compte dans ses rangs des joueurs de calibre international, comme Cristiano Ronaldo.

L’un des joyaux du Barça rejoint Jorge Mendes

Les intérêts de Nico Gonzalez seront désormais gérés par Polaris Sport, la société de représentation d’image appartenant à Jorge Mendes, qui gère par ailleurs, le groupe Gestifute, pour la partie sportive des athlètes. L’agence sera en charge de la partie sponsoring et commercial de l’athlète espagnol. Cela intervient à un moment charnière de la carrière du jeune espagnol, puisqu’il dispute, en 2021-2022, sa première saison en Liga. Ce n’est, cependant, pas Polaris Sport qui s’occupera de l’aspect sportif du jeune espagnol. Et il n’est pas non plus, à l’instant pour nous de ces lignes, dans le pool des footballeurs de Gestifute.

La même agence qui conseille Cristiano Ronaldo

Avec cette signature, le numéro 14 catalan rejoint un vivier de footballeurs de classe mondiale, comme Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, ou encore Joao Felix. Polaris Sport compte à présent, un troisième espoir du FC Barcelone dans ses rangs, après Ansu Fati et Alejandro Balde. Ces dernières années, l’agence de Jorge Mendes ne s’est pas limitée au football, en représentant, par exemple, la spécialiste du triple saut Patricia Mamona, ou encore le cycliste Joao Almeida.