FC Barcelone : La nouvelle bombe à 250 000€ de Philippe Coutinho

Philippe Coutinho a un nouveau bolide, « made in England ».

Son avenir s’inscrit toujours en pointillés au FC Barcelone, mais Philippe Coutinho, malgré les velléités de certains médias à le faire partir, reste un joueur blaugrana, encore sous contrat jusqu’en 2023. Installé durablement ou pas, le milieu offensif de 29 ans, s’il doit changer cet hiver (il se murmure que Newcastle le suivrait), ne le fera pas sans sa dernière acquisition à quatre roues.

Le milieu du FC Barcelone s’offre une référence anglaise

Et en même temps, comment ne pas y voir un signe dans la marque que le footballeur a choisi ? C’est en effet une Aston Martin, un constructeur « so British », si cher notamment à la légende des agents secrets, James Bond 007. Coutinho n’a pas exactement la même version que le héros de cinéma. Tel que l’indique le concessionnaire derrière la négociation, le Brésilien a craqué pour une Vanquish DB11.

Plus de 600 chevaux pour la nouvelle bombe de Coutinho

La plus puissante version DB de l’histoire de la marque développe 608 chevaux, délivrés par un moteur V12. Cette Aston Matin Vanquish DB11 dépasse les 300 km/h en vitesse de pointe, et avale le 0 à 100 km/h, en quatre petites secondes. C’est une version à plus ou moins 250 000 euros, selon les options choisies.