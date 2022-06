FC Barcelone : Le nouveau maillot domicile 2022-2023 blaugrana est sorti

Le maillot principal du Barça pour la saison 2022-23 prochaine, a été dévoilé.

Il y a trente ans, la ville de Barcelone organisait une olympiade rentrée dans les mémoires comme étant l’une des plus réussies de l’histoire. C’est à cette époque que rend hommage, le nouveau maillot domicile 2022-2023, de Nike pour le FC Barcelone, dévoilé ce lundi matin, par le club et son équipementier.

Classique mais moderne le maillot domicile 2022-2023 du FC Barcelone

Les bases du club catalan sont là. A savoir que le fond et bleu et grenat et les bandes iconiques à la verticale, aussi. Avec toutefois des subtilités notables, comme le haut des bras, jusqu’aux épaules, tout en bleu foncé. Et le doré, qui sert de couleur tertiaire, pour notamment marquer les sponsors du club, dont le nouveau et majeur, Spotify.

The new Barça kit for the 2022/23 season! 💙❤ pic.twitter.com/pxdGT8h3pU — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 3, 2022

Un ensemble commun aux garçons et aux filles

Ce maillot 2022-2023 sera le principal du collectif barcelonais. Il s’accompagne d’un short marine et de bas assortis. Cet ensemble sera commun aux équipes masculines et féminines du club. Dévoilées ce vendredi, l’ensemble des pièces est d’ores-et-déjà disponible à la vente, sur les espaces officiels du club ou la plateforme marchande de l’équipementier Nike.